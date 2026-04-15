В Химках провели урок памяти об освобождении Крыма

Урок памяти, посвященный освобождению городов Крыма в годы Великой Отечественной войны, прошел 13 апреля в школе №29 в Химках. В мероприятии приняли участие школьники, родители, педагоги и депутаты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Открытый урок был посвящен освобождению Симферополя, Евпатории и Феодосии от немецко-фашистских захватчиков. Директор школы, муниципальный депутат Наталья Каныгина подчеркнула значение этих событий для истории страны.

«Освобождение Крыма — это пример мужества, стойкости и блестящего военного мастерства советской армии. Мы обязаны сохранять память о тех событиях и рассказывать о них детям. Через знание истории формируется уважение к подвигу предков, любовь к своей стране и чувство ответственности за ее будущее. Такие уроки помогают ребятам осознать, какой ценой была завоевана свобода», — подчеркнула Наталья Каныгина.

В ходе встречи участникам рассказали о Крымской стратегической наступательной операции 1944 года и о том, как советские войска прорвали укрепленную оборону противника и в короткие сроки освободили ключевые города полуострова.

«Сегодня, когда наши воины в ходе специальной военной операции вновь сражаются за наши ценности и суверенитет, особенно важно сохранять историческую память и передавать ее будущим поколениям. Мы должны четко понимать связь времен: подвиг наших дедов и прадедов — это основа силы современной России. Именно память о героическом прошлом помогает обществу оставаться сплоченным», — отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.

Муниципальный депутат Инна Монастырская добавила, что подобные мероприятия помогают объединять разные поколения жителей вокруг общих ценностей — любви к России и родному городу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.