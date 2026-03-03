В Химках провели урок памяти о конфликте в Приднестровье

Урок памяти, посвященный событиям вооруженного противостояния в Приднестровье 1992 года, прошел 2 марта в Кутузовской школе Химок. В нем приняли участие воспитанники, родители, педагоги и депутаты округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Педагоги рассказали о событиях начала 1990-х годов и предпосылках конфликта. Они напомнили, что принятый в 1989 году закон изменил статус русского языка в Молдавии, что усилило общественное напряжение. Отдельно спикеры отметили роль российских миротворцев, которые летом 1992 года остановили вооруженные столкновения на Днестре.

«Сегодняшние дошкольники не застали тех событий. Но именно от нас, взрослых, зависит, узнают ли они правду. Сохранять память о войне в Приднестровье нужно для того, чтобы такие конфликты больше никогда не повторялись. Наши дети должны понимать цену мира», — подчеркнул депутат Руслан Шаипов.

Воспитанники дошкольного отделения стали участниками программы: они прочли стихи о мире и взаимопонимании. Депутат Алексей Федоров отметил, что участие молодого поколения в подобных встречах помогает лучше понимать значение слов «мир» и «согласие». Председатель совета депутатов Химок Сергей Малиновский добавил, что такие инициативы направлены на сохранение исторической памяти и укрепление связи между жителями разных поколений.

