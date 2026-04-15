В Химках провели урок к 176-летию Сергея Мосина

Открытый интерактивный урок к 176-летию со дня рождения конструктора Сергея Мосина прошел в школе №8 имени Матвеева в Химках. Старшеклассники познакомились с биографией генерал-майора и проверили знания в тематической викторине, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году исполняется 176 лет со дня рождения русского конструктора и организатора производства стрелкового оружия Сергея Ивановича Мосина. Памятное занятие организовали для учеников школы №8 имени Матвеева.

«Мы постарались сделать программу встречи насыщенной. Сначала детей познакомили с биографией выдающегося конструктора-оружейника, потом закрепили полученные знания на практике — в ходе тематической викторины по итогам изученного материала», — рассказала директор школы №8 имени Матвеева Ольга Игнатьева.

Кроме того, учащиеся 10 «К» класса продемонстрировали сверстникам навыки сборки и разборки автоматов и провели мастер-класс.

«Подобные открытые уроки — это важная часть патриотического воспитания молодежи. Они не только знакомят школьников с выдающимися страницами истории страны, но и помогают формировать уважение к ее героям, достижениям и традициям», — отметил заместитель председателя совета депутатов Александр Васильев.

Лидер движения общественной поддержки Алина Шалимова напомнила, что проект реализуют в Химках с июля 2024 года. За это время в округе провели более 2500 историко-патриотических мероприятий для жителей разных возрастов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из старейших школ Химок — СОШ №8, которая носит имя своего первого директора Василия Ивановича Матвеева — ветерана Великой Отечественной войны. Учебное заведение открылось после капремонта и масштабной модернизации.

«В Подмосковье мы ежегодно строим много школ — сейчас более 30. Это и за бюджет, и на внебюджетные средства. А по президентской программе капитально ремонтируем 50—60 школ. И вот одна из них — СОШ №8. Хочу поблагодарить директора, учителей, всех, кто вовлечен в жизнь школы и те преобразования, которые мы видим. Благодаря вашему участию и неравнодушию сегодня — это, с одной стороны, комфортное современное пространство, а с другой — место, где берегут традиции», — отметил Воробьев.