В Химках провели патриотическую лекцию об освобождении Херсона в 1944 году

На базе детской библиотеки № 3 в Химках прошла патриотическая лекция. Тема касалась освобождения Херсона от немецкой оккупации в 1944 году. Депутат Совета депутатов Артур Каримов обратился к присутствующим с видеообращением из зоны СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Сегодня Херсон, как и в годы Второй мировой войны, остается важным стратегическим объектом. Контроль над этим регионом актуален в контексте современного конфликта на Украине», — отметил Артур Каримов.

Этот стратегически важный город был захвачен немецкими войсками в августе 1941 года. В 1944 году в результате наступления советских войск, в частности, 3-го Украинского фронта, Херсон был вновь освобожден.

Муниципальный депутат Евгений Иноземцев напомнил, что память о героях, освободивших Херсон в 1944 году, вдохновляет современные поколения на защиту своей страны и стремление к освобождению от оккупации.

Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.