В Химках провели патриотические лекции в честь Дня России

В преддверии Дня России в парке «Дубки» прошло патриотическое мероприятие. Основной посыл — лекции укрепление чувства национальной гордости и единства. Участниками стали жители Химок, ветеран боевых действий Сергей Вересняк и депутат Химок Надежда Смирнова, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Этот государственный праздник объединяет нас всех, кто верит в силу и будущее страны, гордится её историей и культурой, осознаёт свою ответственность за настоящее и будущее», — сказала Надежда Смирнова.

В ходе мероприятия участники подробно познакомились с историей Дня России и его значением в современном мире. Такие встречи помогают сохранять уважение к государственным символам и усиливают общественное единство.

Еще одно мероприятие прошло на одном из предприятий Химок. На встрече присутствовал почётный гость, ветеран боевых действий, полковник запаса Юрий Карпунов. Депутат Юлия Мамай напомнила всем о значимости государственного праздника.

«Особое внимание мы уделили поддержке бойцов специальной военной операции, которые сегодня отстаивают границы нашего государства и мы сделаем все для того, чтобы победа была за нами», — поделилась Юлия Мамай.

Лидер движения общественной поддержки Евгения Купп призвала всех сохранять и развивать чувство гордости за нашу страну и поддерживать тех, кто ее защищает.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.