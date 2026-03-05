В Химках провели лекцию о начале холодной войны

Тематический урок, посвященный выступлению Уинстона Черчилля в Фултоне в 1946 году, прошел 4 марта в школе № 31 в Химках. Участники обсудили значение этой речи для мировой политики и провели параллели с современной международной обстановкой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встречу открыла депутат Надежда Смирнова. Она подчеркнула, что фултонская речь стала поворотным моментом в истории XX века и повлияла на формирование системы международных отношений.

«Есть события, которые становятся точкой невозврата. Сегодня мы говорим о речи, которая повлияла на формирование современной международной политики и стала ключевым событием прошлого столетия. Лекция Черчилля ознаменовала многолетнее противостояние», — отметила депутат.

Спикеры рассказали о концепции «железного занавеса» и противостоянии Востока и Запада, которые определили устройство биполярного мира. Особое внимание уделили параллелям между послевоенным периодом и текущей международной ситуацией.

«Сегодня, как и в 1946 году, мы можем наблюдать мировой раскол. Фултонский призыв для противостояния СССР перекликается с современным противостоянием НАТО с Россией. Сейчас, когда переписывается история и забывается историческая правда, необходимо помнить, что наша сила — в единстве!» — подчеркнула депутат Юлия Мамай.

Депутат Артур Каримов отметил, что подобные встречи в формате открытого диалога помогают расширять исторические знания школьников и укреплять ценности патриотизма, уважения к прошлому страны и сохранения исторической правды.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.