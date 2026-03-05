Патриотическое мероприятие, посвященное 80-й годовщине Фултонской речи Уинстона Черчилля, прошло 5 марта на одном из предприятий в Химках. Сотрудники и почетные гости обсудили начало Холодной войны и ее последствия для мира, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встречу открыл муниципальный депутат Валентин Герасимов. Он подчеркнул важность понимания исторических процессов и их влияния на современность. Участникам напомнили, что 5 марта 1946 года в Вестминстерском колледже в Фултоне бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в присутствии президента США Гарри Трумэна произнес речь, ставшую символической точкой отсчета Холодной войны.

«Холодная война — это не просто период в учебниках, это эпоха, которая оставила глубочайший след в судьбе нашей страны и всего мира. Знать о ней, понимать причины и механизмы того противостояния необходимо каждому», — отметил Валентин Герасимов.

Он добавил, что знание истории помогает трезво оценивать текущую ситуацию и не поддаваться на провокации.

Лидер движения общественной поддержки Николай Томашов заявил, что спустя 80 лет Россия вновь сталкивается с внешним давлением, а военнослужащие в зоне специальной военной операции отстаивают интересы и суверенитет страны.

Муниципальный депутат Инна Монастырская подчеркнула, что цель подобных программ — объединение поколений вокруг общих ценностей, уважения к истории, культуре и любви к Родине.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.