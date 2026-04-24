В Химках провели концерт для раненых военнослужащих

Концерт для военнослужащих, проходящих восстановление после ранений, состоялся 23 апреля в филиале № 8 госпиталя имени Н. Н. Бурденко в Химках. Перед бойцами выступил Государственный академический чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон», в мероприятии приняли участие глава округа Инна Федотова и депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Концерт прошел в поддержку военнослужащих, находящихся на лечении и реабилитации. Организовать выступление удалось при содействии депутата Госдумы Елены Евтюховой и члена экспертного совета при комитете Госдумы по делам национальностей Александра Дудорова.

«Сила нашей страны — не только в великой истории и богатых традициях, а прежде всего в людях, в их сплоченности, взаимном уважении и готовности прийти на помощь», — подчеркнула Инна Федотова.

Слова поддержки бойцам также передал архиепископ Анадырский и Чукотский Ипатий. Он пожелал военнослужащим скорейшего восстановления и крепкого здоровья.

«Такие встречи помогают создать атмосферу единства, напомнить каждому защитнику, что он не один и что рядом — люди, всегда готовые поддержать», — отметил Владислав Мирзонов.

В Химках продолжают выстраивать систему поддержки военнослужащих и их семей, объединяя усилия органов власти, общественных организаций и жителей округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.