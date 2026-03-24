В Химках провели дискотеку для старшего поколения

Тематическая дискотека «Счастье здесь и сейчас» прошла 23 марта в многофункциональном социальном комплексе «Восход» в Химках. Мероприятие объединило жителей старшего возраста, которые смогли потанцевать и пообщаться в праздничной атмосфере, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С приветственным словом к участникам обратился лидер движения общественной поддержки Георгий Шишкин. В течение вечера гости делились воспоминаниями и активно участвовали в программе.

«Мы планируем продолжать проводить подобные встречи, чтобы старшее поколение могло активно участвовать в жизни сообщества и находить новых друзей», — отметила лидер движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Организаторы подчеркнули, что такие мероприятия помогают объединять людей и создавать позитивную атмосферу для жителей старшего возраста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.