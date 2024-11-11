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В Химках прошла конференция для волонтеров «Мы Рядом»

Для представителей добровольческих организаций городского округа Химки провели конференцию «Мы Рядом». Мероприятие прошло в выставочном комплексе «Артишок» и стало площадкой для обмена опытом, подведения итогов и обсуждения перспектив развития волонтерского движения и патриотического воспитания молодого поколения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Муниципальные депутаты Наталья Каныгина, Николай Томашов и Валентин Герасимов вручили самым активным представителям волонтерского движения благодарственные письма от Совета депутатов городского округа Химки.

«Химкинские добровольцы активно участвуют в сборе и доставке гуманитарных грузов для военнослужащих, поддерживают их семьи, оказывают помощь беженцам и переселенцам. Эта бесценная поддержка демонстрирует единство и солидарность российского общества», — рассказал Николай Томашов.

Руководители Всероссийского студенческого корпуса спасателей, военно-патриотического объединения «СОВА», фонда «Ангелы фронта», Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» и Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» выступили перед собравшимися и представили отчеты о своей деятельности за три квартала 2024 года.

«Передача опыта от старшего поколения к младшему, воспитание духа патриотизма и сохранение исторической памяти являются важнейшими задачами, которые успешно решаются в рамках добровольческой деятельности. Проект „Химки. Успех в единстве поколений“, в рамках которого прошла конференция, направлен на создание плодотворной среды для взаимодействия разных возрастных групп», — отметила Наталья Каныгина.

В Химках ежедневно проводятся разнообразные мероприятия: мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия, встречи с участниками СВО и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал Воробьев.