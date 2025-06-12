В Химках прошел концерт в преддверии Дня России

«Программа выступления включала авторские произведения для фортепиано — как отдельные пьесы, так и музыкальные циклы, наполненные эмоциональным и философским содержанием. Музыка Андрея Россиуса — это диалог со слушателем на языке чувств и памяти, это способ напомнить о корнях, мире внутри нас и о том, что объединяет», — поделилась директор Центральной детской школы искусств, депутат Инна монастырская.

Андрей Россиус — выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных, лауреат международных конкурсов, а также музыкант, чьи сочинения известны не только в России, но и за её пределами. Одной из самых ярких его работ стала композиция «Сквозь слёзы», которая вошла в саундтрек к фильму «Я — мама» и стала его музыкальной основой.

«Концерт посвятили Дню России — празднику, который напоминает нам о независимости, историческом пути нашей страны и о ценностях, которыми страна всегда гордилась», — рассказал муниципальный депутат Николай Томашов.

Мероприятие стало частью масштабной патриотической программы, которая реализуется в Химках с прошлого года. Депутат Валентин Герасимов напомнил, что в рамках программы ежедневно проводят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия, а также встречи с участниками СВО. Каждое из этих событий — шаг к формированию крепкого, сплочённого и осознанного общества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.