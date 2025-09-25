сегодня в 13:12

В Химках пройдет экоакция «День в лесу. Сохраним лес вместе»

В Старых Химках пройдет ежегодная экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе». Волонтеры и активисты совместно с жителями и депутатами высадят 160 деревьев лиственных и хвойных пород, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акцию проведут 27 сентября по адресу: улица имени К. И. Вороницына, дом 1, корпус 1. Начало — в 10:00. Вместе жители высадят молодые саженцы каштана, ели, дуба и липы. Необходимый инвентарь — перчатки, ведра и лопаты выдадут на месте.

Для участников также будет работать полевая кухня с сытными угощениями и напитками.

Экологическую акцию по сохранению леса на территории Подмосковья проводят дважды в год — весной и осенью. Химчане высаживают деревья, убирают мусор и неликвидную древесину. Мероприятие проводят с 2013 года по распоряжению Губернатора Московской области.

Задачи акции — повышение экологического благополучия лесов, парков, скверов; привлечение внимания жителей к проблемам защиты и воспроизводства лесов, а также воспитание у населения бережного отношения к природе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.