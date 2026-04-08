В Химках Подмосковья провели семинар для НКО по новой отчетности

Обучающий семинар для представителей некоммерческих организаций прошел в Химках, где участникам разъяснили переход на новую цифровую систему отчетности. Встречу организовали комиссия по поддержке социально ориентированных НКО общественной палаты Московской области и управление Минюста РФ по региону, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

До завершения отчетной кампании 2026 года осталось менее десяти дней. Новую цифровую систему осваивают более 11 тысяч НКО Подмосковья. Участникам семинара рассказали о едином формате отчетов, подаче документов через личный кабинет и требованиях к сведениям о деятельности, финансах и имуществе организаций.

Председатель комиссии Евгений Арсентьев подчеркнул значимость выездных встреч.

«Семинары в муниципалитетах помогают наладить живой диалог с организациями. Мы видим реальные проблемы и можем сразу дать практические разъяснения. Такой формат помогает НКО увереннее проходить отчетную кампанию и допускать меньше ошибок», — отметил Арсентьев.

Заместитель главы городского округа Химки Руслан Смашнев отметил вклад некоммерческого сектора в развитие муниципалитета. Специалисты управления Минюста ответили на вопросы и показали пошаговое заполнение форм.

«Переход на цифровую отчетность проходит как реальная поддержка. Мы готовы помогать НКО, чтобы отчетная кампания завершилась успешно», — пояснил заместитель начальника управления Минюста России по Московской области Константин Плехов.

Начальник отдела по делам НКО Марина Хвалина добавила, что система автоматически скрывает лишние поля и подсказывает пользователям нужные разделы. Общественная палата Московской области и управление Минюста продолжают информационную кампанию, чтобы охватить как можно больше организаций региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что широкая цифровая трансформация должна пронизывать каждую отрасль, войти в жизнь каждого человека и каждой семьи.

По его словам, в рамках нацпрограммы при поддержке и сопровождении Минцифры была проделана очень заметная большая работа и регионами, и правительством.