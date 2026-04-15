В Химках отметили Пасху праздничной программой у Троицкого храма

Праздничное мероприятие в честь Светлого Христова Воскресения прошло на территории храма Святой Троицы в Химках. В нем приняли участие сотни жителей, лидер движения общественной поддержки Екатерина Красильникова и представители духовенства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На территории храма Святой Троицы в Сходне развернулось масштабное пасхальное торжество. Гостей ждала интерактивная программа с угощениями и развлечениями для всей семьи. Взрослые могли пообщаться за чашкой горячего чая, а для детей организовали футбольные игры, «стульчики» и раздачу сладкой ваты.

Особый интерес вызвали творческие мастер-классы по созданию пасхальных рисунков. Для гостей также подготовили фотозоны и катание на лошадях. Центральным событием стало пастырское слово настоятеля храма иерея Павла Зуева.

«Пасха — это история о Том, кто принес людям надежду. Это праздник победы, торжества справедливости и правды. Самый главный вопрос — зачем жить? А со Христом есть смысл жить, творить, искать, любить. Пасха — это праздник жизни. Христос Воскрес!» — подчеркнул Павел Зуев.

Лидер движения общественной поддержки Екатерина Красильникова отметила, что такие события помогают сохранять православные традиции и передавать духовные ценности детям. Председатель совета депутатов Сергей Малиновский добавил, что история Троицкого храма обязывает сохранять это место живым и наполненным смыслом.

