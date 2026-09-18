В Химках открыты 118 избирательных участков

Голосование на выборах депутатов Государственной думы, Московской областной думы и совета депутатов Химок проходит с 18 по 20 сентября на 118 участках округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Химках работают 118 избирательных участков для голосования на выборах депутатов Государственной думы, Московской областной думы и совета депутатов городского округа. Участки открыты с 18 по 20 сентября с 8:00 до 20:00.

Пункты голосования размещены в школах, детских садах, библиотеках и других социальных учреждениях. Помещения оборудовали с учетом потребностей маломобильных граждан.

Председатель участковой избирательной комиссии № 3169 Анастасия Зотова сообщила, что комиссия заранее подготовилась к голосованию.

«Двери нашего УИК официально открыты. Мы рады видеть граждан, которые пришли отдать свои голоса. Наша комиссия начала подготовку задолго до начала голосования, поэтому сегодня в течение дня все работает как часы», — рассказала Зотова.

Избирательный участок № 4132 организовали в аэропорту Шереметьево. Он расположен на первом этаже зоны прилета терминала В. Проголосовать там могут пассажиры, гости и сотрудники аэропорта, заранее выбравшие этот участок и подавшие заявление до 14 сентября.

Жители, которые не могут прийти на участок по состоянию здоровья, могут проголосовать на дому. Заявление принимают в участковой избирательной комиссии лично или через представителя до 14:00 20 сентября. Избиратели, подавшие заявление на дистанционное электронное голосование, голосуют через портал «Госуслуги».

Голосование завершится 20 сентября в 20:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что растет количество желающих отдать свой голос дистанционно на выборах в Московской области.

«У нас тоже в Подмосковье очень заметно количество желающих проголосовать дистанционно, дома, через портал „Госуслуги“, соответственно, оно тоже растет. И дальнейшим разъяснением того, как это делается, мы также занимаемся. Занимается избирательная комиссия», — рассказал губернатор.