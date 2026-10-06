В Химках открыли осеннюю смену в 14 пришкольных лагерях

Осенняя смена в лагерях с дневным пребыванием в Химках продлится по 9 октября и охватит 1400 детей. Площадки работают в 14 образовательных учреждениях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Химках стартовала осенняя смена в пришкольных лагерях с дневным пребыванием. Они работают с 9:00 до 16:00 по 9 октября. Для детей предусмотрено трехразовое питание.

Все 14 образовательных учреждений подготовили праздничные программы к открытию смены. В школе «Лига первых» день начался с торжественного построения и командной эстафеты. Дети соревновались и учились работать в команде, затем участвовали в занятиях по рисованию. На уроке музыки школьники познакомились с различными музыкальными инструментами.

В течение смены запланированы оздоровительные и спортивные мероприятия, творческие занятия, профориентационные встречи и другие активности. Всего в лагерях отдохнут 1400 детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.