В Химках открыли лекцию к 45-летию фильма о ночных ведьмах

Патриотическая лекция к 45-летию выхода фильма «В небе "ночные ведьмы"» прошла 23 апреля в лицее №15 в Химках. Мероприятие открыли депутаты Юлия Мамай и Надежда Смирнова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Лекция была посвящена истории создания художественного фильма и подвигу летчиц 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка. Немцы прозвали их «ночными ведьмами» за бесшумные и точные атаки на тихоходных самолетах По-2. Участникам рассказали о реальных прототипах героинь и судьбах женщин, служивших в полку.

«Этот фильм вышел на экраны 45 лет назад, но до сих пор остается одним из самых пронзительных и честных фильмов о войне. Он показывает не просто героизм, а хрупкость и силу молодых девчонок, которые каждую ночь поднимались в небо защищать Родину», — отметила Юлия Мамай.

Школьники узнали, что в составе 46-го полка служили только женщины — от пилотов до техников. За годы войны они совершили более 23 тыс. боевых вылетов, а 23 летчицы получили звание Героя Советского Союза.

«Это легендарная страница нашей военной истории. Совсем юные девушки, недавние школьницы, становились летчицами и наводили ужас на врага. Теперь наша задача — рассказать об этом фильме новому поколению», — подчеркнула Надежда Смирнова.

Депутат Евгений Иноземцев добавил, что подобные встречи помогают молодежи через кино глубже понять цену Победы. Лекция стала частью программы «Успех V единстве поколений», которая реализуется в Химках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.