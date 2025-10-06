В Химках открыли две выставки

В выставочном комплексе «Артишок» в Химках открыли сразу две экспозиции: персональные выставки Александра Белугина «Земные небеса. Протофлексы» и Бориса Хромова «Бояре, а мы к вам пришли…». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Художник Александр Белугин, известный как основатель графического стиля «русское укие» и живописного стиля «протофлексы» представил результат 10-летнего художественного исследования. В экспозиции «Земные небеса» автор делает упор на случайность, произвольность цветовых и композиционных элементов. Картины погружают зрителя во внутренний мир автора, рассказывают о переживаниях и чувствах. Как поясняет сам художник, это своего рода дневник лирического героя.

«Бояре, а мы к вам пришли…» — серия работ с образами девушек в кокошниках. Каждая картина уникальная: через форму традиционного головного убора автор передает характер, настроение и красоту русской женщины. В работах Бориса Хромова и детальный минимализм, и элемент сказочности персонажа, ярко выраженный в иллюстрациях к детским сказкам авангардного периода русской живописи.

«Форма кокошника позволяет задать любое цветовое решение и получить неповторимый образ русской женщины. Когда они смотрят, то словно оживают, трудно пройти мимо. Поневоле обернешься и всмотришься в их глаза, лица, головной убор. Словно это наши бабушки, прабабушки, прапрабабушки смотрят на тебя любящими глазами», — поделился автор.

Увидеть работы мастеров можно до 9 ноября. Вход на выставку свободный. Время работы выставочного комплекса «Артишок» с 10:00 до 18:00. Понедельник, вторник — выходной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.