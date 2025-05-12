В Химках открылась выставка экспонатов ВОВ

В Химках открыли традиционную выставку, посвященную Великой Отечественной войне. Экспозиция «Победная весна 45-го» разместилась в стенах многофункционального социального комплекса «Восход». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Все экспонаты — часть личного архива жителей Химок. Посетители выставки могут увидеть архивные письма, награды, оружие и другие исторические реликвии, найденных на местах сражений Великой Отечественно войны. В этом году экспозицию дополнили трофеи, предметы быта и форма бойцов специальной военной операции.

Выставку приурочили к 80-летию Победы. Она напоминает о ратных подвигах отважных солдат, которые защищали страну ценой собственных жизней.

«Я считаю, что эта выставка очень важна. Мы чтим память своих дедушек и бабушек, которые воевали и отстаивали нашу честь и свободу в Великой Отечественной войне», — сказал воспитанник ВПО «Сова» Даниил Иванов.

Выставка будет работать до 22 июня по адресу: улица Ленинградская, дом 18А (МСК «Восход»).

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.