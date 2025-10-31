В Химках определили лучших специалистов космической отрасли

В одном из главных космических предприятий округа подвели итоги конкурса профессионального мастерства «LaspaceSkills». Пятый год подряд соревнования помогают определить лучших молодых специалистов. 30 октября в актовом зале предприятия наградили призеров и победителей конкурса, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

В течение недели 194 сотрудника до 35 лет стремились доказать, что именно они — профи в своей области. Соревнования проводились в 13 профессиональных компетенциях: от программирования и проектирования до сборки летательных аппаратов и токарного дела.

Конкурсные задания включали как проверку теоретических знаний, так и практических умений. Работу участников оценивали более 50 экспертов.

«Этот конкурс выявляет настоящих профессионалов, неравнодушных людей, стремящихся развиваться и двигать вперед дело, которым они занимаются. Хочу поблагодарить всех участников и особенно экспертов — от них зависят и точность заданий, и объективность результатов», — отметил генеральный директор Василий Марфин.

Призеры конкурса получили денежные призы и возможность повысить свой разряд или категорию. Им также предстоит представить НПО Лавочкина в чемпионатах «Молодые профессионалы Роскосмоса» и «Хайтек».

«LaspaceSkills» успел стать одним из важнейших событий в жизни предприятия. Он способствует росту мотивации среди молодых специалистов НПО.

Поздравляем всех участников с заслуженными победами и желаем дальнейших успехов в профессиональной деятельности.

