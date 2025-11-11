В Химках обустраивают пожарные водоемы

сегодня в 21:10

В Химках продолжается обустройство пожарных водоемов с удобными площадками для забора воды пожарной техникой. Это особенно важно для удаленных территорий, где ограничен доступ к центральному водопроводу. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В прошлом году в округе обустроили 15 водоемов, с осени работа ведется еще по 14 адресам. Специалисты уже оборудовали 8 водоемов в Лунево и продолжают работу на шести объектах в Кутузовском.

«Обустройство специальных площадок для забора воды значительно повышает готовность пожарных подразделений в борьбе с огнем и защищает наших жителей от рисков», — отметил врио заместителя главы Химок Константин Юрьев.

Водные объекты находятся под постоянным контролем. Летом специалисты проверяют уровень воды, а зимой делают проруби, чтобы техника могла забирать воду в любое время года.

В 2026 году в округе оборудуют еще 8 водоемов для защиты жителей от возможных чрезвычайных ситуаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.