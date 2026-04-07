В Химках обсудили подготовку школьников к ОГЭ

В Лунёвском территориальном управлении Химок 7 апреля прошла встреча с родителями школьников, посвященная подготовке к ОГЭ. Педагоги, психологи и лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов обсудили способы снижения экзаменационного стресса и роль семьи в этот период, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече приняли участие родители учеников местной школы. Основное внимание уделили вопросам психологической подготовки к экзаменам и поддержке детей в период повышенной нагрузки.

Педагоги и психологи отметили, что для успешной сдачи ОГЭ школьникам часто не хватает не только знаний, но и уверенности в себе. Специалисты рассказали о методах снятия эмоционального напряжения и подчеркнули важность умения сохранять спокойствие и концентрацию во время выполнения заданий.

«Главная задача родителей — помочь детям понять, что они способны справиться с любыми трудностями. Нужно научить их управлять своими эмоциями и подходить к заданиям с холодной головой», — подчеркнула одна из педагогов.

Антон Блинов добавил, что поддержка семьи и школы играет ключевую роль в подготовке к экзаменам.

«Поддержка родителей и педагогов — это ключ к успешной подготовке детей к экзаменам. Важно научить их верить в себя и управлять своими эмоциями в стрессовых ситуациях», — подчеркнул лидер Движения общественной поддержки.

Организаторы выразили надежду, что подобные встречи станут регулярными.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал регулярно проводить разъяснительные встречи с жителями Подмосковья. Он отметил, что нужно находить общий язык.

«Я очень надеюсь, что все совещания, встречи по ключевым вопросам вы проводите и нет недосказанности и вопросов, почему, что и для чего мы делаем то или иное преобразование, трансформацию», — сказал Воробьев.