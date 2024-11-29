В Химках начал работать каток на улице Панфилова

В городском округе Химки вблизи домов № 12 и № 15 на улице Панфилова открыли бесплатный каток с искусственным льдом. Оценить качество площадки пришли десятки жителей города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На лед вышли маленькие хоккеисты и фигуристки спортивной школы по зимним видам спорта, открыв сезон своими показательными выступлениями. Кроме того, для юных посетителей подготовили веселые командные эстафеты.

Площадь катка составляет около 1,5 тысяч квадратных метров. Лед останется стойким на протяжении всего сезона катаний благодаря современной холодильной установке, что позволит площадке работать до начала весны.

Каток открыт ежедневно с 10:00 до 22:00. Для удобства посетителей работают теплые раздевалки, а также зона заточки и проката коньков.

Бесплатная ледовая площадка будет работать в городе уже седьмой сезон. Каток на улице Панфилова открыли по программе губернатора Андрея Воробьева «Спорт Подмосковья». Всего в этом году в Химках появится более 20 ледовых пространств во всех микрорайонах городского округа.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.