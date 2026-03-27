В Химках депутат поздравила сотрудников Росгвардии с праздником

Празднование Дня войск национальной гвардии РФ прошло 27 марта в Химках, где организовали десятки тематических мероприятий. Депутат Юлия Ишкова поздравила сотрудников вневедомственной охраны и поблагодарила их за службу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Одно из торжественных мероприятий состоялось в здании вневедомственной охраны Росгвардии. В нем приняли участие действующие сотрудники, представители депутатского корпуса и общественности. Юлия Ишкова лично поздравила росгвардейцев с профессиональным праздником.

«Служба в рядах Росгвардии требует не только высокого профессионализма, но и внутренней стойкости, готовности ежедневно брать на себя ответственность. Вы обеспечиваете безопасность граждан, часто оставаясь в тени, без лишнего внимания. При этом именно ваш труд создает основу стабильности и доверия в обществе. Искренне благодарю вас за преданность делу, выдержку и верность присяге», — подчеркнула Юлия Ишкова.

В ходе встречи участники вспомнили историю становления войск национальной гвардии и обсудили современные задачи службы. Программу дополнили творческие выступления. Мероприятие прошло в рамках патриотической программы «Успех в единстве поколений» и было направлено на укрепление связи между опытными сотрудниками и молодежью.

«Такие встречи помогают не только выразить уважение действующим сотрудникам, но и напомнить о ценности самой службы. За каждым результатом стоят люди, их выбор и ответственность», — отметил заместитель председателя совета депутатов Александр Васильев.

Лидер движения общественной поддержки Ольга Игнатьева добавила, что подобные мероприятия способствуют сохранению традиций и формированию преемственности в службе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по региону с годовщиной образования регионального главка ведомства.

«Защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет. Сегодня подразделения, которые вошли в 2016 году в состав Главного управления, имеют весомые заслуги и богатый опыт», — сказал Воробьев.