В Химках 28 ноября-1 декабря проведут благотворительный проект «Дорога добра»

сегодня в 19:49

С 28 ноября по 1 декабря текущего года в GOPARK Hotel в Химках проведут благотворительный проект дорога добра. Об этом сообщают организаторы проекта — НКО «Музотдел» г. Москва.

Цель мероприятия — раскрытие лидерского и творческого потенциала, развитие уверенности в себе, формирование патриотизма и социальной ответственности через образовательную и культурную программу для юных жителей Белгородской, Курской и Орловской областей в возрасте от 12 до 14 лет.

Планируется, что в мероприятии примут участие 90 подростков и не менее 10 сопровождающих.

Проект «Дорога добра» показывает возможности человека, раскрыть лидерский и творческий потенциал подростков, чтобы они стали теми, кто вдохновляет, меняет и возрождает свою малую родину и через нее — всю страну.

Миссия проекта заключается в том, чтобы:

передать подросткам 12-14 лет конкретные навыки для самореализации;

через образовательную и культурную программу научить влиять на окружающий мир, начиная с малых шагов;

помочь обрести уверенность в своих силах и возможностях.

По завершению проекта «Дорога добра» подростки обретут: