В Химках 28 ноября-1 декабря проведут благотворительный проект «Дорога добра»
Фото - © Медиасток.рф
С 28 ноября по 1 декабря текущего года в GOPARK Hotel в Химках проведут благотворительный проект дорога добра. Об этом сообщают организаторы проекта — НКО «Музотдел» г. Москва.
Цель мероприятия — раскрытие лидерского и творческого потенциала, развитие уверенности в себе, формирование патриотизма и социальной ответственности через образовательную и культурную программу для юных жителей Белгородской, Курской и Орловской областей в возрасте от 12 до 14 лет.
Планируется, что в мероприятии примут участие 90 подростков и не менее 10 сопровождающих.
Проект «Дорога добра» показывает возможности человека, раскрыть лидерский и творческий потенциал подростков, чтобы они стали теми, кто вдохновляет, меняет и возрождает свою малую родину и через нее — всю страну.
Миссия проекта заключается в том, чтобы:
- передать подросткам 12-14 лет конкретные навыки для самореализации;
- через образовательную и культурную программу научить влиять на окружающий мир, начиная с малых шагов;
- помочь обрести уверенность в своих силах и возможностях.
По завершению проекта «Дорога добра» подростки обретут:
- Самоценность. Понимание себя в парадигме «я ценен, я важен, я могу»;
- Креативность. Новые подходы к решению задач и преодолению сложных жизненных ситуаций;
- Командная работа. Опыт формирования поддерживающего окружения и умение эффективно работать в команде;
- Гордость. Понимание важности своего вклада уже сейчас и гордость за себя, за свою малую родину и страну.