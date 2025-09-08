В Губернском колледже Серпухова почтили память жертв Беслана и обсудили вопросы антитеррора

В Губернском колледже прошла встреча студентов с представителями антитеррористического движения и городской администрации, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом и памяти трагических событий в Беслане.

Организаторами мероприятия выступили МАУ «Центр молодежных инициатив» г. Протвино под руководством Ольги Шевченко и администрация колледжа. Встреча собрала будущих спасателей, кинологов, робототехников и электриков, представляющих 6 корпус колледжа.

Ключевым моментом стала встреча с Героем России, полковником Андреем Кумовым, вице-президентом Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Участник спасательной операции в Беслане поделился личным опытом и воспоминаниями о трагедии, а также ответил на многочисленные вопросы студентов о службе и качествах, необходимых защитнику Отечества.

Начальник отдела по взаимодействию с молодежными организациями администрации г. о. Серпухов, Алеся Неевина, подчеркнула значимость патриотического воспитания в формировании гражданской позиции молодежи. Она вручила благодарственные письма студентам-кинологам за активную жизненную позицию и волонтерскую деятельность, проявленную в различных городских проектах.

Было отмечено, что студенты Губернского колледжа активно участвуют в волонтерской деятельности, в частности, совместно с МАУ «ЦМИ» плетут маскировочные сети, которые затем передаются российским военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.

Завершилась встреча возложением цветов к мемориалу памяти жертв терроризма — знаку уважения и скорби по погибшим, а также напоминанию о необходимости сохранения мира и безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

