В Госдуму внесут проект о ежегодной индексации зарплаты

Депутаты Госдумы предложили сделать обязательной индексацию зарплат не реже одного раза в год на уровне не ниже официальной инфляции, сообщает РИА Новости .

Соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму в понедельник. Одним из авторов проекта стал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По словам авторов инициативы, закрепление этой нормы в Трудовом Кодексе обеспечит стабильность и прозрачность трудовых отношений, а также исключит произвольность сроков и частоты индексации заработной платы.

Сегодня законом предусмотрена обязанность всех работодателей в коммерческой сфере деятельности проводить индексацию зарплаты в целях сохранения ее покупательной способности, но срок и периодичность индексации законодательно не установлены.

Выплаты заработной платы в период с декабря по февраль часто вызывают вопросы, потому что визуально кажется, будто в январе доход резко «проседает». На самом деле речь идет не о снижении зарплаты, а о смещении дат выплат из-за длинных новогодних праздников. Об этом РИАМО ранее сообщила HR-директор КГ PROGRESS Екатерина Зеленкова.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.