В Госдуму внесли проект, предлагающий изменить использование маткапитала

В Госдуму внесли проект о праве использовать маткапитал в любое время

Депутаты и сенатор внесли в Госдуму законопроект, предлагающий распространить возможность реализации права на использование материнского капитала в любое время со дня рождения ребенка, чтобы улучшить жилищные условия. Парламентарии предлагают внести изменения в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», сообщает РИА Новости со ссылкой на документ из думской электронной базы.

В проекте отмечается, что сейчас семья наделяется правом на новые меры поддержи с момента рождения или усыновления ребенка, однако им можно воспользоваться минимум через 3 года.

Исключения составляют случаи, когда семья платит основной заем и проценты по ипотеке, первоначальный взнос на жилье, тратит деньги на услуги дошкольного образования, на получение ежемесячной выплаты, а также покупает услуги и товары для адаптации в общество детей-инвалидов.

Законопроект внесли депутаты и сенатор во главе с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким. Они полагают, что с принятием инициативы ощутимо улучшиться положение российских семей с детьми, так так они смогут быстрее реализовать право положенную поддержку от государства.