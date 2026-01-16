сегодня в 03:59

В Госдуме рассказали, когда россиян ждет короткая рабочая неделя

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что ближайшая короткая рабочая неделя в России будет в феврале, сообщает РИА Новости .

Она отметила, что россияне будут работать 4 дня — с 24 по 27 февраля.

«Ближайшая короткая рабочая неделя ждет работающих россиян уже в феврале — с 24 по 27 февраля», — рассказала она.

Она отметила, что с учетом праздничного понедельника, 23 февраля, рабочая неделя составит только 4 дня.

В России прошли по-настоящему длинные новогодние каникулы за последние несколько лет. Они продлились с 31 декабря 2025 года до 12 января 2026-го. Всего россияне отдыхали 12 дней подряд.

Такой длительный отдых получился благодаря переносам выходных дней. Официально праздничные дни установлены с 1 по 8 января. Далее с субботы, 3 января, и воскресенья, 4 января, выходные перенесены на пятницу, 9 января, и на среду, 31 декабря 2025 года. Таким образом получились длинные выходные.

Вместе с выходными днями в январе будет 16 дней для отдыха.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.