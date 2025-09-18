В Госдуме призвали отправлять 1% от чека в ресторанах и барах на поддержку СВО

Депутат Госдумы Михаил Матвеев в эфире радио Sputnik предложил направлять 1% от суммы чеков в барах и ресторанах в фонд поддержки семей участников специальной военной операции.

Парламентарий выступил с инициативой перечислять 1% от суммы чеков в барах и ресторанах в фонд поддержки семей бойцов СВО.

По словам Матвеева, законопроект имеет не только материальное, но и моральное значение. Он отметил, что подобная мера позволит посетителям заведений задуматься о тех, кто находится на фронте.

«С одной стороны, это материальный проект, а с другой стороны — он моральный, чтобы человек, который веселится и отдыхает в дорогом ресторане, немного задумался о парнях на фронте, которые стоят где-то по колено в воде и защищают Родину», — пояснил депутат.

Матвеев добавил, что его законопроект уже давно находится на рассмотрении в Госдуме. Он предложил перечислять 1% от суммы чеков, оплачиваемых в ресторанах и барах, в фонд «Защитники Отечества».

