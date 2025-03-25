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В Госдуме предложили ввести Единую социальную карту для пенсионеров

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что для российских пенсионеров необходимо ввести Единую социальную карту, сообщает РИА Новости .

«Нужна социальная карта единого образца, действующая на всей территории страны», — отметил он.

Миронов указал на несправедливость системы, при которой выданная в одном регионе социальная карта не действует на территории другого.

«Наши люди трудятся на благо всей страны, а не отдельного субъекта Федерации», — подчеркнул он.

Депутаты «Справедливой Россия — За правду» подготовят законопроект о введении единой системы поддержки, добавил он.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля 2025 года социальные пенсии в России будут проиндексированы на 14,75%. Это повышение затронет около 4,2 миллиона граждан. Социальные пенсии выплачиваются тем, кто не имеет достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии.