В Госдуме предложили списывать ипотеку при рождении ребенка

Действующую программу семейной ипотеки под 2% годовых необходимо расширить на большее число регионов, а также ввести механизм списания долга при рождении детей. С такой инициативой выступила депутат Государственной думы Нина Останина в беседе с «Лентой.ру» .

Парламентарий отметила, что на сегодня льготные условия ипотеки доступны лишь жителям сельской местности и Дальнего Востока, что ограничивает активность граждан из-за недостаточной инфраструктуры в этих регионах.

«Поэтому звучат предложения об улучшении семейной ипотеки, которые я направила в Правительство», — сказала Останина. В частности, она предлагает распространить программу на всю территорию страны, а в некоторых субъектах РФ рассмотреть возможность установления нулевой процентной ставки.

Ключевым нововведением стало предложение о постепенном списании ипотечной задолженности с рождением каждого следующего ребенка в семье.

«С рождением четвертого — полное списание», — заявила депутат.

По ее словам, соответствующие предложения уже направлены в Правительство России на рассмотрение.

Ранее с критикой территориальных ограничений программы выступала и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, призывавшая выдавать семейные ипотеки в регионах фактического проживания семей и отмечавшая, что текущие условия не способствуют повышению рождаемости в стране.

