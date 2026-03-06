В Госдуме предложили сократить рабочую пятницу для женщин на два часа

Он считает, что можно уменьшить рабочий день для женщин по пятницам на два часа, при этом сохранив среднюю заработную плату. Для бюджетников и госслужащих эта норма должна стать обязательной, а для частных компаний — рекомендательной.

Женщины составляют почти половину занятых в экономике России, при этом их рабочая неделя в среднем длиннее, чем у мужчин (рост на 27 минут против 4 минут у мужчин по сравнению с 2022 годом). Кроме того, по данным Росстата, женщины тратят на домашние заботы и уход за родственниками около 235 минут в день, а матери с детьми до шести лет — более шести часов в будни и почти семь часов в выходные.

«При том, что женщины вносят сопоставимый с мужчинами вклад в экономику страны, очевидна неравномерность распределения времени на домашние обязанности, отсутствие времени на качественный отдых, как следствие — большая физическая и психологическая нагрузка на женщин», — отметил Чернышов.

Ранее эксперт Президентской академии Татьяна Подольская, что 6 марта не будет сокращенным рабочим днем, несмотря на приближающиеся праздники.

