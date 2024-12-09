В Госдуме предложили на 7 дней блокировать средства от продажи квартиры

Депутаты Государственной думы предложили на семь дней блокировать деньги, полученные от продажи квартиры, чтобы проверить действительность сделки с недвижимостью, пишет газета «Известия» .

Эту инициативу парламентарии изложили в письме на имя главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной. Они отметили, что в стране в последние два года стало больше случаев применения злоумышленниками схемы обмана «продавец под влиянием», когда граждане продают недвижимость, не отдавая себе в этом отчета.

Из-за мошенничества россияне лишаются жилья и полученных за него средств. Еще страдают покупатели недвижимости, не имеющие к злоумышленникам никакого отношения. Им для вселения в приобретенные квартиру или дом необходимо судиться с таким продавцом, оспаривающим сделку, потому что он был под влиянием обмана.

Как подчеркнула зампред комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, несмотря работу полиции и риелторского сообщества, данный способ обмана людей набирает обороты. По информации Гильдии риелторов Москвы, на сегодняшний день в сравнении с 2023 годом число подобных продаж кратно увеличилось. В столице может быть до 10 случаев подобного мошенничества в неделю.

Именно поэтому парламентарий предложила ввести блокировку средств от продажи жилой недвижимости на семь дней. При этом не должно быть возможности снять деньги или перечислить их. Но сохранится возможность оплаты ими кредитов, услуг ЖКУ, долгов по исполнительным производствам.

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков», координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева пояснила, что преступники заставляют жертв срочно продать недвижимость по заниженной цене и обязательно за наличные, так как это самый быстрый способ взаиморасчетов. Подобные сделки регистрируют в МФЦ, в них не участвует нотариус и т. д. А потом полученные наличные люди передают курьеру.

Как подчеркнула эксперт, механизм, который предложили депутаты ГД, может помочь только тогда, когда средства перечисляются через банк. При этом нельзя запрещать рассчитываться наличными. Такое решение может вызвать в стране социальную напряженность и недовольство.

При этом точной статистики по подобным случая обмана нет, потому что не все жертвы обращаются в полицию.

Председатель совета Гильдии риелторов Москвы Андрей Банников высказал мнение, что нужно принять какие-то дополнительные меры, чтобы усилить контроль за сделками, но они не должны ограничивать граждан в распоряжении личными финансами.