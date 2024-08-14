В Госдуме ответили, почему Россия не объявила войну Украине

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает, что Украина уже давно стала террористической организацией, а не государством, поэтому Россия не объявила ей войну, сообщает NEWS.ru .

«Прежде всего, террористам не объявляют войну», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, украинские глобалисты давно и весьма упорно доказывают истинную сущность Киева, а именно то, что Украина перестала быть государством в привычном понимании и превратилась в «настоящую террористическую организацию».

«Много чести объявлять таким войну», — заключил Вассерман.

Депутат Госдумы Дмитрий Заварзин ранее отметил, что России не следует объявлять войну в ответ на атаки ВСУ в Курской области. Он подчеркнул, что российская армия справится с ситуацией в районе своего приграничья. По его мнению, для этого у страны достаточно ресурсов и возможностей.

Между тем в Госдуме был представлен законопроект, который предоставляет статус ветерана боевых действий как призывникам, так и контрактникам, которые вынуждены защищать территорию России от нападений.