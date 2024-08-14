В России предложили присваивать статус ветерана призывникам и контрактникам

В Государственной Думе предложили законопроект, который позволяет присваивать статус ветерана боевых действий призывникам и контрактникам, вынужденным отражать нападения на территорию России, сообщает РИА Новости .

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) направил проект на отзыв в правительство.

Депутат отметил, что наравне с военнослужащими органов ФСБ в боевых действиях, связанных с отражением вооруженного нападения и вторжением В РФ, принимали участие и военнослужащие Минобороны, а также Росгвардии. При этом проявили стойкость, мужество и героизм, поэтому достойны звания «Ветеран боевых действий», говорится в документе. При получении ранений им предлагается предоставлять статус «инвалид войны».

Ранее в Госдуму РФ внесли законопроект о лишении мигрантов приобретенного гражданства за нарушение присяги. С такой инициативой выступили депутаты от фракций КПРФ и «Справедливая Россия — За правду».