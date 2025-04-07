В Городском парке Шаховской пройдут мероприятия для детей

Спортивный праздник состоится 9 апреля в 11:10. Это не просто соревнование, а целый фестиваль, в рамках которого каждый сможет найти занятие по душе: от активных игр до командных соревнований.

10 апреля в 11:10 начнется игровая программа для всех желающих, где и дети, и взрослые смогут объединиться в команды, проявляя свою смекалку и креативность. А в 11:30 участникам предложат погрузиться в увлекательные и познавательные темы на специальном лектории, что позволит расширить свои знания.

Все мероприятия бесплатные.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.