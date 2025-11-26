В городском округе Лосино-Петровский открылась новая поликлиника

На еженедельном оперативном совещании в городском округе Лосино-Петровский обсудили ключевые проекты развития территории, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

С 21 ноября в тестовом режиме начала работу новая поликлиника в поселке городского типа Свердловский, рассчитанная на 320 посещений в смену и оснащенная современным медицинским оборудованием. До конца ноября будут завершены работы по отладке всех процессов в учреждении.

Параллельно ведется создание веломаршрута протяженностью 1 764 метра до Звездного городка. Подрядчик завершает асфальтирование последнего участка, устанавливает системы видеонаблюдения и более тысячи тротуарных столбиков. В Свердловском также обустроена новая зона отдыха с игровым оборудованием, тренажерами для воркаута и автогородком. До 30 ноября добавят арку с качелями и модернизируют контейнерную площадку.

Особое внимание уделяется комплексному благоустройству: после замены асфальта на Больничном проезде и улице Ленина теперь ведется устройство ливневой канализации возле дома № 16 в поселке Биокомбината.

Отмечена эффективная работа коммунальных служб во время первого снегопада 15–16 ноября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности крупных проектов инфраструктуры ЖКХ. Он подчеркнул, что каждый проект предполагает вовлеченность.

«Мы успели коснуться ключевых направлений, реализация которых крайне важна в 2025 году. Это связано с большими госпрограммами в части модернизации тепло- и водоснабжения, газификации — президентского проекта», — сказал Воробьев.