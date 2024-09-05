В Год Семьи в Клину благоустраивают сквер «Семейный»

В сквере «Семейный», который располагается в районе дома № 9 по улице Ломоносова в поселке 31 Октября городского округа Клин, идет благоустройство. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В сквере появится многофункциональная точка притяжения с памптреком для молодежи, столами для шахмат, настольного тенниса и волейбольной сеткой, игровыми элементами для детей с ОЗ. Для владельцев собак уже появилась огороженная площадка выгула домашних питомцев.

«Мне не хочется называть это окраиной — это большой микрорайон, в котором кипит жизнь. И хочется, чтобы здесь было благоустроенное общественное пространство — тротуары, дороги, аккуратные контейнерные площадки, МАФы. Чтобы мы ушли от выражения „как в городе“. Это и есть город. И он будет становиться уютнее и краше», — сказала глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Сегодня Глава вместе с коллегами по Администрации принимала работы подрядчика — ООО «Столица», который проводил работы по асфальтированию дорог и внутриквартальных проездов на ул. Белинского и Ломоносовском проезде. «Работы в целом выполнены качественно. Но есть некоторые моменты, на которые обратили внимание руководителя компании. Это шероховатости, касающиеся наведения лоска и красоты. Их возможно привести в порядок в течение ближайших 2-3 дней», — сказала Глава округа по итогам обхода территории.

Глава округа напомнила, что работы по благоустройству сквера ведутся за счет средств премии, которую Губернатор области А. Ю. Воробьев выделил Клину за успешную работу по всему комплексу социально-экономических вопросов. Город направил эти деньги на благоустройство территорий, о которых просили жители. Объем работ рассчитан на 2 года.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.