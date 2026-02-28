В Германии используют рои жуков-разведчиков для миссий НАТО

Оборонная компания из Германии SWARM Biotactics рассказала, что ее уникальную разработку начали использовать. Она изготавливает программируемые рои жуков-разведчиков для армии НАТО, сообщает Lenta со ссылкой на материал Defense News Army.

Разработку успешно протестировали. Ее уже передали покупателям, в том числе в Германии.

Технология представляет собой биогибридную систему. В ней живые организмы включены в мобильную платформу.

На насекомых размещают электронные «рюкзаки». У них есть датчики, камеры, модули нейростимуляции и связи. Благодаря им, человек может удаленно управлять направлением движения жука и его полета.

Подобные рои могут использоваться для разведки в закрытых помещениях, людных местах, туннелях и под землей. Они будут функционировать без спутниковой навигации и бесшумно.

Главным плюсом такого роя является то, что его можно масштабировать с помощью разведения. Заводское производство не понадобится.

