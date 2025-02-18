В ГД внесут законопроект об уходе в декрет на любом сроке беременности

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» во вторник внесут в палату законопроект, согласно которому женщины смогут уходить в декрет на любом сроке беременности, сообщает РИА Новости .

Проект предусматривает ранний отпуск по беременности и родам беременным женщинам с момента их постановки на учет в женской консультации.

Авторы инициативы отметили, что ранее предоставление декрета позволит своевременно вести диагностику, прогнозировать и минимизировать потенциальные осложнения во время беременности.

Согласно законопроекту, отпуск по беременности и родам будет предоставляться по заявлению женщины и на основании выданного листка нетрудоспособности с момента постановки на учет в женской консультации. При этом сроки окончания отпуска будут прежними — 70 дней после родов (86 дней — в случае осложненных родов, 110 дней — при многоплодной беременности).

Ранее глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов поддержал идею продлить оплачиваемый декретный отпуск до трёх лет.

Парламентарий напомнил, что согласно ст. 256 Трудового кодекса Российской Федерации, по заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Однако, согласно российскому законодательству, размер выплаты пособий по уходу за ребенком до полутора лет составляет 40% от среднего заработка.