В ГД готовят проект о запрете продажи и употребления алкоголя лицами до 21 года

Депутат Госдумы Султан Хамзаев рассказал, что подготовит законопроект о запрете продажи и употребления алкоголя лицами моложе 21 года, пишет РИА Новости .

Отмечается, что нарушение предлагаемых может обернуться административной ответственностью.

«Такой возрастной ценз необходим в качестве продолжения нашей мягкой, аккуратной антиалкогольной политики», — отметил депутат.

Он отметил, что необходимо сокращать возраст потребления алкоголя с учетом поднятия вверх существующей планки.

Ранее сообщалось, что Минздрав России рассматривает возможность введения ряда новых антиалкогольных мер, например, возможность запрета на реализацию крепкого алкоголя в торговых точках с 20.00 до 11.00.

Также рассматривается идея увеличить минимальный возраст граждан, которые вправе приобретать спиртное, — до 21 года.