В Финляндии с морского дна подняли якорь задержанного танкера Eagle S

В распоряжение финских властей поступил якорь, извлеченный со дна Финского залива шведским кораблем HMS Belos. Этот якорь принадлежит судну Eagle S, которое оказалось в центре международного скандала после того, как обнаружили повреждения электрокабеля EstLink 2, пишет ТАСС .

Восемь членов команды танкера подозреваются в преднамеренном повреждении подводной инфраструктуры. По версии Центральной криминальной полиции, с помощью якоря были умышленно повреждены важные коммуникации: разрезан электрический кабель, соединяющий Финляндию с Эстонией, а также нарушена целостность четырех телекоммуникационных линий.

В настоящее время поднятый якорь проходит тщательную экспертизу, результаты которой помогут установить его причастность к повреждению подводных коммуникаций. Само судно задержано финскими властями до выяснения всех обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что в Финском заливе произошел серьезный инцидент: были обнаружены повреждения сразу нескольких подводных коммуникаций между Эстонией и Финляндией. Как позже сообщили эстонские компании через издание Postimees, пострадали три кабельные линии. Полиция задержала экипаж корабля и запретила ему покидать территорию Финляндии.