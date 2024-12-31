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Полиция запретила семерым морякам с танкера Eagle S выезд из Финляндии

Семь моряков с танкера Eagle S, задержанного финскими правоохранителями по подозрению в повреждении подводного электрокабеля между Финляндией и Эстонией, запрещено покидать страну, как подозреваемым, сообщает РИА Новости .

Главный инспектор Национального бюро расследований Элина Катаямяки заявила, что это сделано для того, чтобы обеспечить контакт с подозреваемыми и не допустить срыва расследования. Ч

По ее словам, число подозреваемых может измениться в процессе расследования.

Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией перестала работать 25 декабря. В Эстонии воспользовались альтернативным способом доставки электроэнергии.

Европейская телекомпания Yle со ссылкой на данные сервиса MarineTraffic, который позволяет отслеживать движение судов, заявила, что Eagle S резко замедлилось тогда, когда был поврежден кабель между Эстонией и Финляндией. Корабль, предположительно, принадлежит компании Caravella из Объединенных Арабских Эмиратов.