Американское Министерство юстиции рассекретило 6 миллионов страниц документации, имеющей отношение к деятельности финансиста Джеффри Эпштейна, признанного виновным в преступлениях сексуального характера против несовершеннолетних. В процессе изучения архивных материалов были обнаружены упоминания бывшего руководителя Ставропольского края и агрофирмы из Андроповского округа, сообщает «Победа 26» .

В обнародованном архиве выявлены два документа, касающиеся работы агрофирмы, расположенной в Андроповском округе. Учредителем является британская компания Global Agriculture Management Limited. Деятельность предприятия сосредоточена на выращивании зерновых культур и производстве кормов для сельскохозяйственных животных. Минюст США не предоставляет конкретной информации о связи этой организации с Джеффри Эпштейном.

В представленном отчете о деятельности фирмы указано, что создание предприятия в Ставропольском крае обусловлено рядом факторов: доступная стоимость земли, качественный чернозем, выгодное географическое положение. Кроме того, отмечается тесное знакомство с Валерием Гаевским, занимавшим ранее пост губернатора региона.

«Одна из главных причин, почему мы расположены в Андроповском районе (помимо прочих, таких как климат, земля и коммуникации), состоит в том, что у нас отличные личные отношения с правительством: начиная с губернатора (Гаевский Валерий Вениаминович) и заканчивая судебными органами и полицией», — отмечается в документе.

