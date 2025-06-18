В этом году в Кашире пройдет общий выпускной во второй раз

27 июня в городском округе Кашира на стадионе «Энергетик» пройдет масштабный выпускной для учащихся 9 и 11 классов, а также учащихся колледжей. на празднике соберутся порядка 1,5 тысяч выпускников, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Планируется, что первая часть праздничного мероприятия будет официальной, где состоится награждение и чествование медалистов, стобалльников и их родителей. На стадионе установят сцену, куда будут подниматься учащиеся для получения своих наград. Во второй части запланирована концертная программа. На территории стадиона во время мероприятия будет организована работа фуд-кортов и будет оформлено несколько ярких фотозон.

Всего в общеобразовательных учреждениях городского округа Кашира 859 выпускников, из них девятиклассников — 692 человека, одиннадцатиклассников — 167 человек и 432 выпускника колледжей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.