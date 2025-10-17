В этом году Подмосковье увеличило экспорт свинины на 35% в стоимостном выражении

Московская область продолжает укреплять позиции одного из ведущих экспортеров продукции агропромышленного комплекса в России. По итогам 9 месяцев с начала года регион нарастил экспорт свинины на 35% по стоимости. В натуральном выражении объем поставок составил 85 тыс. тонн, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Подмосковье занимает 1 место в стране по экспорту в стоимостном выражении отдельных категорий продуктов, включая свинину. Ее основными поставщиками за рубеж являются несколько региональных компаний, в числе которых ООО ТК «Мираторг», ООО «ТД Черкизово», ООО «Стар-Натурдарм». География поставок охватывает азиатское направление: Китай и Вьетнам, страны СНГ: Республику Беларусь, Казахстан, Армению, а также государства восточной Европы: Сербию.

За 9 месяцев Московская область вошла в число 3 ведущих регионов России по стоимостному объему экспорта продукции АПК, поднявшись с 4 на 3 место, по сравнению с 2024 годом.

Кроме этого, регион занял 1 место в стране по средней цене за тонну экспортируемой продукции, опередив Камчатский край. В Подмосковье активно развивают не только производство сырья, но и переработку — именно такие товары с высокой добавленной стоимостью усиливают экспортный потенциал и способствуют росту экономики.

Благодаря активному развитию инфраструктуры, включая логистические кластеры и терминальные комплексы в Наро-Фоминском, Дмитровском округах и Солнечногорске, регион укрепляет роль агрохаба Центрального федерального округа. Такие проекты также позволят оптимизировать логистику поставок продукции из Северо-Западного федерального округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.