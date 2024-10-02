На 12 объектах в Ступине идут работы по программе «Светлый город»

Губернатор Андрей Воробьев обсудил с правительством и главами работу по установке и модернизации наружного освещения.

«Тема, которая каждую осень требует особого внимания, это наружное освещение. Световой день становится короче, трафик на дорогах, улицах — интенсивнее, поскольку дети начали учиться, взрослые вернулись из отпусков, — сказал Андрей Воробьев. — У нас есть задачи по развитию и модернизации наружного освещения. В этом году планируем заменить 22 тыс. светильников на энергосберегающие светодиодные, которые дают экономию. В рамках программы „Светлый город“ установим 9 тыс. новых».

«В городском округе Ступино 938 освещенных объектов. Более 1000 требуют освещения, в основном, это участки улиц в сельских населенных пунктах», — рассказал глава муниципалитета Сергей Мужальских. — В муниципалитете почти 18 тысяч светильников, из них более половины — светодиодные».

По словам Сергея Мужальских, свыше 100 пунктов питания наружного освещения оснащены автоматизированной программой управления.

В этом году по программе «Светлый город» ведутся работы на 12 объектах: в деревнях Гридюкино, Дворяниново, Лапино, Леньково, Рудины, Чирково, Горки и селе Починки. В городе замена и установка новых светильников ведется в переулке Приокский, на улицах Горького, Маяковского, Куйбышева. Весь объем работ планируется выполнить к середине ноября.

Протяженность линий наружного освещения на дорогах, вдоль вылетных магистралей составляет свыше 70 км, более 2100 светильников.

«В муниципалитете — высокая потребность в линиях наружного освещения в сельской местности. Решение вопроса находится на особом контроле», — добавил глава округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.