В Электроуглях проверили систему доступа в центр допобразования

Депутат Богородского округа Олег Кобляков 5 ноября проверил работу замка, датчика и видеонаблюдения у входа в Центр дополнительного образования детей и взрослых в Электроуглях и выслушал предложения родителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Центре дополнительного образования детей и взрослых в Электроуглях устранили проблему с входной калиткой. Ранее депутат Богородского округа Олег Кобляков и руководитель учреждения Максим Грачев на встрече обсудили поломку замка. Для обеспечения безопасности требовалось заменить его, подключить камеры видеонаблюдения и установить датчик.

5 ноября Олег Кобляков вместе с сотрудниками учреждения проверил результат работ. Они протестировали замок и датчик, а также проверили, как система видеонаблюдения фиксирует происходящее у входа.

После осмотра входной группы депутат встретился в спортивном зале с родителями, присутствовавшими на занятии. Они высказали предложения и просьбы по улучшению условий в центре.

«Все просьбы и предложения зафиксировали. Будем прорабатывать их совместно со специалистами», — отметил депутат.

Работу по улучшению условий и безопасности в центре продолжат с учетом обращений родителей, педагогов и сотрудников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.