В Электростали устранили около 300 кв м ям за неделю

В Электростали продолжаются плановые работы по поддержанию чистоты и порядка на улицах города. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Коммунальные службы на постоянной основе приводят в порядок улично-дорожную сеть и общественные пространства, убирают мусор и моют дорожное покрытие, а также убирают опавшую листву.

В рамках ямочного ремонта за прошедшую неделю сотрудники МБУ «Благоустройство» уложили около 300 кв. м асфальтового покрытия. Для повышения уровня безопасности дорожного движения было установлено 17 новых дорожных знаков. Также особое внимание уделяется безопасности детских игровых площадок. Специалисты провели осмотр и отремонтировали 15 элементов: заменили поврежденные детали, укрепили конструкции и устранили разнообразные дефекты, которые могли представлять опасность для детей.

Помимо этого, на прошлой неделе специалисты МБУ «Благоустройство» выполнили консервацию фонтана на Вознесенской аллее. В рамках подготовки к зимнему периоду было проведено необходимое техническое обслуживание и проверка оборудования.

Ежедневная работа коммунальных служб направлена на создание комфортных условий жизни горожан и безопасности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.